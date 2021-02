BBB21: Lucas volta para casa e é recebido com festa por vizinhos

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Globoplay)

Depois de deixar o Big Brother Brasil neste domingo (7/2), o ator Lucas Penteado já chegou à sua casa, no bairro da Bela Vista, em São Paulo (SP). O, agora, ex-brother foi recebido com festa pelos vizinhos.

As imagens da chegada foram compartilhadas nos stories do perfil de Lucas no Instagram. A publicação é acompanhada do texto "Deus é bom o tempo todo".

Assista abaixo:

Lucas pediu para sair da casa depois de uma noite de festa agitada. Parece ter pesado para a decisão o fato de ele ter beijado Gilberto e assumido sua bissexualidade e isso ter sido questionado por outros colegas de confinamento como uma estratégia de jogo. Em diversas ocasiões ao longo da noite, o ator, inclusive, disse que assumiu quem foi e que não sabia como seria agora em sua "quebrada".

Após a saída da casa, o ator recebeu a solidariedade de diversos famosos pelas redes sociais. Internautas também se mobilizaram para, em uma vaquinha virtual, levantar o valor de R$ 1,5 milhão, correspondente ao prêmio do BBB.