BBB21: Namorada de Lumena e esposa de Projota se pronunciam sobre ameaças

O Big Brother Brasil (BBB21) está cada dia com novas polêmicas, mas que estão gerando problemas também do lado de fora da casa. A namorada da psicóloga Lumena, Fernanda Maia, e a esposa do cantor Projota, Tamy Contro, decidiram se pronunciar sobre as ameaças e ataques que estão sofrendo devido à postura dos participantes dentro da casa.

No Instagram, Fernanda estava evitando falar sobre o assunto. Ela afirmou que só tem condições de responder pelos próprios atos, mas que estava recebendo uma série de mensagens com ameaças cobrando um posicionamento sobre as atitudes da namorada: "De um modo geral, não esperava que o jogo ganhasse um tom tão violento e que fosse tão doloroso acompanhar. Não tem sido fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que eu namoro".

"Tentar me atingir dessa forma é compactuar com toda essa onda de violência e, na moral, na era do 'passar pano' e do 'cancelamento', eu só quero que vocês lembrem que eu e a família de Lumena não entramos no BBB21 e o que temos a dizer precisa ser apenas a ela", finalizou Fernanda.

Interferência da produção



Tamy também compartilhou no Instagram falando que ela e a filha, Marieva, também estavam recebendo ameaças, além de criticar a maneira como a produção está interferindo no jogo. "A Marieva foi jurada de morte e aí eu fiquei muito mexida com isso. Pra mim acabou ali. Porque eu acho que nada que o Projota pudesse ter feito na casa deveria respingar em pessoas que estão aqui fora, que não fizeram nada".

"Como que podem mais uma vez dar uma narrativa errada do jogo pro Projota. Se não vai ter interferência, não é pra ter interferência. E se vai ter interferência, que seja dita a verdade. Que seja dita sem palavras ou sem induzir ninguém a nada. Se você vai fazer interferência tem que ser claro. Estão fazendo umas interferências bem b***", comentou ainda.

Na página oficial do cantor também foi publicada uma nota oficial falando sobre os ataques à esposa e à filha de Projota: "Mantenham o jogo como um jogo. Nada justifica ataques a uma família – tampouco a crianças. A gente lamenta que isso ainda ocorra e informa que toda e qualquer ameaça está sendo documentada para ser entregue à justiça. Paz!"



