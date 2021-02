Ana Maria Braga surpreende ao aparecer com cabelo azul

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/ reprodução)

Os cabelos de Ana Maria Braga estão dando o que falar. Após a apresentadora adotar um visual com dreadlocks, fios longos, cabelo rosa e lilás, ela surpreende mais uma vez ao apresentar o Mais você desta segunda-feira (8/2) com os fios azuis.

O combo perfeito para abrir a nossa semana: 'Firework', céu azul e @anamariabraga escandalosamente linda com esse cabelo. ???????? #MaisVocê pic.twitter.com/O7YIlbJazV — Globo em ???? (@RedeGlobo) February 8, 2021

Pelas redes sociais, os internautas compararam o visual da brasileira ao da cantora Katy Perry, dona do sucesso Firework, faixa que foi a trilha inicial do programa da Rede Globo. “Firework, Katy Perry, combinando com o céu azul e com tudo aqui. Ela é a dona do azul também", falou Ana Maria Braga.

A apresentadora, de 71 anos de idade, se diverte com as transformações. Durante toda a carreira, ela adotou vários tipos de cortes, mas nos últimos meses, resolveu apostar em cores e penteados. As transformações fazem sucesso nas redes sociais.



Confira a repercussão:

AZUL É A COR MAIS QUENTE! ???????????? Só as divas de blue hair online! #MaisVocê pic.twitter.com/XEIkXJmbWT — Gshow em ???? (@gshow) February 8, 2021

E o mais você começa com Fireworks e Ana Maria citando Katy Perry pic.twitter.com/fVSsf0TYe4 — Eli (@olivrodoeli) February 8, 2021

Ana Maria Braga Lady Gaga

???? pic.twitter.com/LF0LEbQXkp — ?????? ??????? ? (@ortegamonster86) February 8, 2021