Dennis DJ conversa com Lucas Penteado e o convida para gravadora

Passado todos os momentos de tensão dentro da casa do Big Brother Brasil 21, parece que agora Lucas Penteado começa a colher os frutos do apoio que teve fora do programa. Na noite desta segunda-feira (8/2), o produtor, DJ e compositor Dennis DJ conversou com o ex-BBB e o convidou para um trabalho com o apoio da gravadora Sony.



O músico gravou uma ligação de vídeo com o ator e reforçou que continuará a apoiar Lucas. Dennis, então, contou que falou com o presidente da Sony (em referência a Paulo Junqueiro) e que existe a proposta de produção de uma música para Lucas.

Emocionado, o jovem lembrou um pouco do trabalho que já realizou no funk, e que a oportunidade era de grande importância: “Eu nunca imaginei que fosse receber uma proposta dessa, é um dos meus maiores sonhos. Obrigado. É exatamente o que eu acredito: que um tem de ajudar o outro, e que o poder só vale a pena quando é distribuído. Não sei porque Deus olhou para mim e está me dando tantas oportunidades”.

Por fim, Dennis convida Lucas para botar a mão na massa: “Bora marcar para você vir para cá e para conhecer o estúdio aqui”.



