Salomão di Pádua e Agilson Alcântara comemoram 15 anos de parceria musical em live

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A live do duo Salomão di Pádua e Agilson Alcântara marca o aniversário de 15 anos da parceria musical entre os artistas. Organizada pelo Clube da Bossa, a transmissão ocorre em 27 de fevereiro pelo canal do YouTube e conta com o apoio da Agenda Cultural Brasília, Correio Braziliense e Orbis Studio.

O repertório da apresentação passa por canções de compositores como Chico Buarque, Noel Rosa, Tom Jobim, Ary Barroso, Marcos Valle e mais.

Durante a pandemia, o Clube da Bossa iniciou uma programação on-line com o objetivo de movimentar a cultura durante o período de distanciamento social. Em agosto, eles disponibilizaram no canal do YouTube apresentações antigas que aconteceram no local. Além disso, foram realizadas lives mensais com a participação de duos, adotando as medidas de segurança sanitárias.

Em janeiro, o Clube da Bossa completou 20 anos. Durante mais de duas décadas, o local chegou a promover cerca de 500 shows de atrações nacionais.

Serviço

Live - Salomão di Pádua e Agilson Alcântara

Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Clube da Bossa Nova. Dia 27 de fevereiro (sábado), às 11h30.