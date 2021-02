BBB21: Boninho dá spoiler e diz que prova do líder não será em dupla

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Boninho agitou as redes sociais nesta quarta-feira (10/2) ao dar spoilers sobre as próximas provas do Big Brother Brasil (BBB21). No Instagram, o diretor do reality compartilhou uma imagem com latas de refrigerante de um dos patrocinadores escrito 'alfabeto', além de uma coroa. Na legenda, Boninho escreveu: "E o jogo segue...".

Nos comentários, os internautas não perderam a oportunidade de especular sobre as provas. Uma fã perguntou se a próxima prova do líder seria em dupla, mas o diretor negou. Questionado ainda sobre o contragolpe, ele demonstrou ter interesse. O poder pode ser dado para o indicado pela casa ou pelo líder e permite que ele escolha alguém para o paredão.

Alguns internautas não conseguiram entender a referência de Boninho. "Boninhoooooo, não enlouqueça a gente hahaha", "Sou lento, não entendo xaradaaaaaaaaaaa", "Prova do líder da coca cola????" foram alguns dos comentários.