BBB21: Esposa de Projota se surpreende ao descobrir quem é Jaque Patombá

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A esposa do cantor Projota, Tamy Contro, se surpreendeu ao descobrir que o apelido Jaque Patombá se refere à cantora Karol Conká. Assim que a cantora passou de favorita a odiada em apenas uma semana de participação do Big brother Brasil (BBB21), os usuários da internet começaram a se referir à rapper curitibana como Jaque Patombá devido ao trecho da canção "Já que é para tombar, tombei".

No Twitter, Tamy riu ao contar que só agora havia conseguido entender a brincadeira: "Meu Deus do céu, eu só entendi o porque do Jaque agora. Quem foi que começou com isso? Gente eu jurava que era uma ex-BBB e estavam apelidando. Que viagem a minha e que criatividade a de quem fez isso".

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAJAAHHAHAHABABAHAHSHSHHSHSHWHWHSHSHSHAHSHAHAHAHAHAHAHHA MEU DEUS DO CÉU, eu só entendi o porque do JAQUE agora, quem foi que começou com isso? Gente eu jurava que era uma ex bbb e estavam apelidando, que viagem a minha e que criatividade a de quem fez isso — Tamy Contro ???? (@tamycontro) February 10, 2021

Nos comentários, os fãs acabaram brincando com a demora de Tamy: "Acabou o BBB e a Tamy entendeu a piada kkkkk", "O mais engraçado é que a maioria das pessoas só falam Jaque. Ela vai sair de lá com outro nome e nem sabe ainda". Tamy ainda respondeu: "Pior que é difícil sacar".

A ideia de arranjar uma nova alcunha para a BBB é evitar citar o nome real, o que faz o termo entrar nos trending topics do Twitter. O surgimento da alcunha nada mais é do que uma junção rápida da primeira parte da frase do refrão da faixa.