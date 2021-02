BBB21: Arthur finalmente beija Carla e diz que "valeu a pena esperar"

CB Correio Braziliense

Beijo de Arthur e Carla Diaz foi comemorado na casa do BBB21 - (crédito: GShow/Divulgação)

A festa do BBB21 desta quarta-feira (11/2) era em homenagem a Arthur, líder da semana. E a atriz Carla Diaz parece ter se sensibilizado e cedeu às investidas românticas do instrutor de crossfit. O casal finalmente trocou os esperados beijos -- e foram muitos.

Arthur e Carla conversavam na pista de dança. O assunto eram as "flechadas" que Arthur deu nela por meio do aplicativo de relacionamento do reality show. "Está todo mundo sentado esperando esse momento", afirma Carla, sacando que o clima entre os dois está esquentando. Sem perder tempo, Arthur responde que ele também está "esperando esse momento".

Carla cede aos encantos de Arthur e pede para ele fazer a "cena da flechada romântica". Como gato escaldado tem medo de água fria, o rapaz disse que faria, mas que se "der a flechada romântica ao vivo e você virar e sair, eu vou embora para o meu quarto". Não foi o que aconteceu. Ele flechou e os dois se beijaram, para alegria dos outros integrantes do jogo, que fizeram uma roda em volta do novo casal.

"A flechada surtiu efeito", comemorou Arthur. Carla concorda: "Surtiu efeito. Acho que rolou". "Valeu a pena esperar", concluiu o rapaz antes de trocar mais beijos com a amada.

Repercussão

A casa toda -- e grande parte do público aqui fora -- esperava a formação desse casal e o fim do chove não molha deles dois. Arthur, Juliette e Sarah conversam na varanda quando Sarah pergunta onde Carla está. Juliette, então, responde que “hoje ela vai dormir juntinho, de conchinha”, provocando Arthur. O instrutor de crossfit responde que acha que ela não topará, mas ressalta: "por mim é de boa, vou chamar para dormir ali, mas...”.

A brasiliense Sarah resolve dar uma de cupido e se propõe a dormir no chão do quarto do líder para encorajar Carla. E segue brincando com Arthur dizendo para Juliette que tem certeza que "ele gosta de dormir agarrado. Ele é canceriano”.

Arthur e Carla Diaz se beijam no BBB21 (foto: Gshow/ Reprodução)

Mais tarde, Arthur está procurando Carla quando encontra Viih Tube no banheiro. "Foi o beijo mais lindo do programa", comentou a youtuber. "Estou sofrendo bullying lá fora", brinca Arthur. Ela responde que é porque foi romântico.

Carla Diaz sai do reservado e brinca com Arthur perguntando se ele está arrependido por causa do bullying? Ele faz sinal que não e diz que inclusive foi atrás dela. É o mote para mais um beijo e para que Viih Tube vá para outro cômodo para deixar os pombinhos a sós.