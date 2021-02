Deezer cria programação especial de carnaval com reverência a blocos

CB Correio Braziliense

A cantora Ludimilla está entre as atrações musicais destacadas pela Deezer - (crédito: Reprodução/Instagram)

O carnaval é uma das ocasiões mais esperadas do Brasil. No entanto, neste ano as comemorações foram redefinidas. Pensando nisso, a Deezer apresenta o canal de carnaval, com playlists especiais de artistas, cidades e blocos de todo o Brasil para embalar a festa em casa, ainda que o feriado oficial tenha sido transferido em muitos estados.

“O carnaval é, sem dúvida, uma das datas mais aguardadas do ano e, nesse período onde tivemos que adaptar as nossas vidas e também a forma de festejar, nós, da Deezer, abraçamos a causa de trazer um canal ainda mais diferenciado e adequado à conjuntura em que vivemos. Para tanto, além de toda curadoria especial que sempre fazemos, fizemos uma parceria inédita para homenagear os blocos e agremiações carnavalescas, que fazem a magia da folia acontecer nas ruas, e trazê-los para dentro da plataforma e para dentro da casa dos brasileiros”, comenta Pedro Kurtz, diretor de conteúdo na Deezer.

A plataforma convidou 17 blocos carnavalescos, como Lua Vai, Sargento Pimenta, e Baianas Ozadas, para montarem playlists próprias, além de uma seleção que contempla sucessos de Salvador, Rio de Janeiro, Olinda, Belém e Belo Horizonte.

Além disso, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Preta Gil, Ludmilla, Gaby Amarantos, Michel Teló e Ávine Vinny fizeram uma curadoria de hits que marcaram os carnavais deles. A seleção conta com Cidade inteira, O canto da cidade, Rebolation, entre outros sucessos.

Todo o conteúdo pode ser acessado pelo site oficial da plataforma.