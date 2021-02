Ambev oferece auxílio para ambulantes de todo o Brasil durante o carnaval

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press. )

Com o cancelamento das comemorações de carnaval deste ano, a Ambev criou, junto com o aplicativo Zé Delivery, a plataforma ‘Ajude um ambulante’. Por meio do sistema, as empresas buscam apoiar cerca de 20 mil ambulantes de todo o Brasil com um auxílio financeiro de até R$ 255.

Para receberem o benefício, os vendedores devem se cadastrar pelo site da plataforma e, com a aprovação do cadastro, o ambulante receberá o valor de R$ 150. O vendedor também recebe um código para distribuir a consumidores, podendo ganhar R$ 5 a cada vez que o código for utilizado no Zé Delivery, com máximo de 20 usos por ambulante.

Além disso, aqueles que fizerem um curso profissionalizante sobre consumo responsável de álcool, disponível na própria plataforma, receberão R$ 5 extras.

“Os ambulantes sempre estiveram com a gente e com os nossos consumidores nos carnavais e esse ano não podia ser diferente. Estamos muito felizes de poder ajudar quem sempre fez parte do nosso ecossistema”, comenta Jean Jereissati em nota divulgada à imprensa.

Ações

Durante a pandemia, a Ambev anunciou diversas iniciativas em prol do combate à covid-19. Semana passada, a empresa divulgou a doação de cinco mil unidades de caixas térmicas para armazenar e transportar vacinas contra a covid-19. Já em março de 2020, a Ambev produziu 500 mil unidades de álcool em gel para doar a hospitais públicos.