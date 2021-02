Feijoada com Samba recebe a cantora Anahi neste sábado (13)

CB Correio Braziliense

(crédito: Janine Moraes/Divulgação)

A Feijoada com Samba está de volta ao Clube do Choro de Brasília. O evento está marcado para este sábado (13/02), a partir do meio-dia, no Café Musical, localizado na área externa do espaço cultural, e conta com a participação da cantora Anahi.

A sambista promete repertório que também passa por outros gêneros brasileiros, como MPB e Afoxé. Entre as as referências estão grandes nomes da música nacional como Dona Ivone Lara, Chico Buarque de Hollanda, Alcione e Zeca Pagodinho.

Anahi é uma das fundadoras do projeto Mulheres de Samba, coletivo que reúne mais de 50 mulheres sambistas do Distrito Federal com o intuito de fortalecer a presença feminina na cena da capital.

Serviço

Feijoada com Samba do Clube do Choro. 13 de fevereiro, na Área externa do Clube do Choro de Brasília. Couvert: R$ 10,00. Feijoada buffet: R$ 39,90. Para crianças até 12 anos: R$ 20,00 (menores de 7 anos não pagam).