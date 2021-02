No aniversário de Zeca Pagodinho, Universal disponibiliza vídeos de icônico show do cantor

CB Correio Braziliense

(crédito: GutoCosta/Divulgacao)

Zeca Pagodinho conquistou os brasileiros com o carisma, as músicas e vários memes. Nesta quinta-feira (4/2), o sambista completa 62 anos de idade. O cantor é conhecido por ser um dos maiores nomes do gênero, a discografia dele conta com mais de 20 discos, entre eles trabalhos solos, em parceria com outros músicos e compactos. Para marcar a data, a Universal Music reuniu vídeos oficiais inéditos para parabenizar o grande nome da música nacional.

As gravações são de um show feito em 1999, no palco do Canecão, no Rio de Janeiro. Todos os clipes serão disponibilizados no canal oficial do aniversariante, no YouTube. A apresentação resultou no primeiro disco ao vivo do sambista, Zeca Pagodinho ao vivo. O trabalho ganhou um Grammy, na categoria melhor disco de samba e pagode.

Até o momento, apenas o vídeo de Verdade foi divulgado. No entanto, a iniciativa traz no repertório as faixas Vivo isolado no mundo, Seu balancê, Feirinha da Pavuna e Sem essa de malandro agulha.

Além disso, a fim de homenagear o morador mais célebre de Xerém, o Correio reuniu cinco músicas que marcaram a carreira do sambista e a memória dos brasileiros.

Confira:



Deixa a vida me levar

Verdade

Vai vadiar

Camarão que dorme a onda leva

A grande família