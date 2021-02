Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF lamenta a morte de Luis Humberto Pereira

CB Correio Braziliense

(crédito: Zuleika Souza/Divulgacao)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) divulgou, nesta sexta-feira (12/2), uma nota de pesar pela morte do fotojornalista Luis Humberto Miranda Martins Pereira. De acordo com a publicação, Luis foi um dos mais influentes fotógrafos do país, que dedicou boa parte da vida em registrar as formas arquitetônicas de Brasília e os os ritos de poder.

"Luis Humberto foi um “arquilivre” pensador que, indo além de seu tempo, influenciou um campo vasto na comunicação a partir da fotografia, graças ao seu humor genial, presença de espírito e uma filosofia tentadora que nos ensinou a enxergar melhor o mundo", destaca o secretário da pasta, Bartolomeu Rodrigues.

Um dos fundadores do Instituto de Artes da Universidade de Brasília (IDA/UnB), Luis Humberto era carioca e arquiteto de formação. Depois de pedir demissão em 1965 da universidade por discordar do alinhamento da administração com a ditadura, decidiu trabalhar fotografando o poder e os bastidores. Colecionou passagens pelas revistas Realidade, Veja, Istoé e Jornal de Brasília. Na década de 1980, ele retorna à UnB, onde formou várias gerações na Faculdade de Comunicação (FAC) e tornou-se referência no ensino da fotografia.

Luis Humberto, que também usou o ofício de fotógrafo para registrar a flora da capital federal, morreu em decorrência de um linfoma no sistema nervoso central, na madrugada desta sexta-feira (12).