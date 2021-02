Turnê 'After hours', de The Weeknd, pode vir ao Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP Photo/MTV)

Para a esperança dos fãs, o cantor The Weeknd pode passar pelo Brasil com a turnê After hours. Segundo a produtora responsável pelos shows, novas datas foram disponibilizadas para Ásia, Austrália e América Latina, onde o Brasil provavelmente estará incluso.

Quando foi anunciada, a turnê não tinha datas para esses lugares. O motivo para a expansão da agenda de concertos do cantor canadense foi a grande procura por novas apresentações. A sequência de shows do cantor vendeu mais de um milhão de ingressos e tem como ponto de partida Vancouver, no Canadá, em 14 de janeiro de 2022.

Muitos fãs estranharam o anúncio de uma turnê com início dois anos após o lançamento do álbum After hours, em março de 2020. The Weeknd presenteou o público com clipes de várias músicas do disco. A faixa Blinding lights completou um ano no top 10 da Billboard Hot 100, mas tudo indica que o cantor deve estender o tempo de trabalho com After hours.

Boicote no Grammy

Apesar do sucesso da era After hours, o álbum não rendeu indicações no Grammy 2021. "Não existe uma ordem lá, não existe ‘vamos desprezar essa pessoa ou aquela pessoa’. Trata-se de ‘vamos tentar encontrar a excelência”, declarou o presidente interino da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr., após acusações de boicote ao artista na escolha dos indicados à premiação.

Na época, o cantor veio a público, em postagem pelo Twitter, para criticar o prêmio Grammy. Após não receber nenhuma indicação, o artista se revoltou. "Os Grammys continuam corruptos. Vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria", postou o cantor na rede social.

A ausência de The Weeknd chamou a atenção devido ao sucesso do disco lançado em março, período dentro da elegibilidade da premiação. O álbum bateu recordes de venda e rendeu indicações a outros prêmios, como Video Music Awards (VMA), Billboard Music Award e American Music Awards (AMA).