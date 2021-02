Após muita resistência, Maria Bethânia faz neste sábado a 1ª live

AE Agência Estado

Em texto escrito em 1968, o cineasta baiano Glauber Rocha (1939-1981) diz que Maria Bethânia, a quem ele chamava de Senhorita Maria da Purificação Bethânia Bahia, não "gosta de baixar duas vezes no mesmo terreiro". Ou seja, de previsível, não tem nada.

A definição de Glauber ajuda a explicar a mudança de atitude da cantora em relação às lives. Sim, ela aceitou. Neste sábado (13/2), às 22h, Bethânia faz sua primeira apresentação online com transmissão exclusiva na plataforma GloboPlay , que terá sinal aberto para não assinantes.

Em dezembro, em entrevista ao Estadão, Bethânia disse que, para ela, o formato era "difícil". "Sou uma artista que precisa de uma resposta, sou mais de palco, mais de resposta imediata, ouvir, sentir o calor da plateia."

"Teresa Cristina fez um trabalho inestimável, espontâneo. As lives do meu irmão foram lindas demais. Assisti à Gal. Muito Chico César. Ele gosta de fazer, acho lindo. Assisti a todas de Fafá. E aprendi, apesar do receio, pois meu trabalho em cena é muito vigoroso, tem cenografia, teatralidade, espaço... Eu corro, falo, ando. Isso não cabe em uma tela. Mas farei de outro jeito, que eu amo também, que é um ensaio. Adoro a preparação, seja para show ou para um disco. Na minha visão, a live é um pouco isso. É uma coisa não terminada, se compondo naquele instante. Por isso, neste momento, aceitei", diz, agora, por telefone.

Apesar de ter encontrado um meio de fazer, confessa, sentirá a ausência da plateia. "Não será um show, não mandei fazer roupa. O público não estará ali, é mentira, é falso eu fingir que está. Estará longe. Faltará o calor, o olhar. Farei quente, estou animada, mas dentro dessa realidade."

Bethânia estará acompanhada, no palco da Cidade das Artes, no Rio, pelos músicos Jorge Helder (baixo acústico), João Camarero e Paulo Dafilin (violões) e Marcelo Costa (percussão). A direção anunciada é de LP Simonetti, mas a cantora revela que não será conduzida. "Não haverá direção. O que tem é um roteiro meu que passa pelas minhas memórias. Será uma conversa com música, o que sou hoje, o que é a minha voz aos 74 anos." Sucessos como Negue e Olhos nos Olhos estão garantidos. "Chico (Buarque) e Caetano brincam que show meu tem sempre uma dessas duas", ri.

A data escolhida para a live, 13 de fevereiro, é repleta de significados para Bethânia. Foi nesse dia (embora a data gere controvérsias), em 1965, que ela estreou no show Opinião, dirigida por Augusto Boal, em substituição à cantora Nara Leão. Também foi em um 13 de fevereiro, mas de 2016, que a Mangueira fez o apoteótico e campeão desfile com o enredo Maria Bethânia: A Menina dos Olhos de Oyá.

Outra comemoração será em torno dos 50 anos de Rosa dos Ventos - O Show Encantado, um dos mais simbólicos de sua carreira. Nele, Bethânia consolidou sua relação com o diretor Fauzi Arap (1938-2013), que se iniciou no espetáculo Comigo Me Desavim, de 1967, e a persona cênica que assumiu no palco.

No roteiro desse espetáculo, Bethânia declamou pela primeira vez Fernando Pessoa e cantou músicas de Chico Buarque (a que dava nome ao show e Noite dos Mascarados), Caetano Veloso (Janelas Abertas n.º 2 e Não Identificado), Dorival Caymmi (O Mar e Suíte de Pescadores), Toquinho e Vinicius de Moraes (Como Dizia o Poeta), entre outras. Todas são candidatas ao roteiro da Live.

Inéditas

"Eu estava em casa desde 13 de março, quando meu médico recomendou que eu não viajasse a São Paulo onde teria uma apresentação. No meio dessa temporada de isolamento, tive o impulso, um desejo incontrolável. Venci o medo e as dificuldades e fiz esse disco novo. Era uma necessidade orgânica, eu precisava cantar, exercer o meu ofício", conta.

Noturno, com produção musical de Jorge Helder e Letieres Leite, está previsto para ser lançado entre março e abril. Dele, na apresentação deste sábado, Bethânia cantará Lapa Santa, de Paulo Dafilin e Roque Ferreira; De Onde Eu Vim, de Paulo Dafilin; Luminosidade, de Chico César; e 2 de Junho, de Adriana Calcanhotto . Nesta última, a compositora gaúcha aborda a triste história do menino Miguel, de 5 anos, que morreu ao cair de um prédio no Recife, em junho do ano passado, caso que gerou comoção nacional.

Avessa a badalações, Bethânia diz que se mantém em casa à espera de quando puder ocupar o palco sem as limitações de uma live. "Eu estou cansada, como você também deve estar. O medo permanente, a falta de naturalidade nos encontros, no convívio. Apliques obrigatórios em nosso corpo, máscara, álcool...Mas há uma esperança", acrescenta.

