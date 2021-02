'Têm mexido com a minha cabeça e com o meu coração', desabafa Vitão sobre críticas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Foco de muitas críticas e memes na internet, principalmente depois de assumir o relacionamento com a cantora Luísa Sonza, o cantor Vitão fez um longo desabafo nas redes sociais. "Vim aqui fazer um desabafo sobre tudo que está acontecendo, e eu espero que vocês, que destilam ódio na internet, tenham um pouco de empatia diante dessa situação".

Em um vídeo com pouco mais de seis minutos publicado neste sábado (13/2), o cantor e compositor esclarece que nunca quis falar sobre o assunto, porque achou que com o tempo as coisas fossem melhorar e passar. Contudo, "desde que comecei meu relacionamento, por causa de mentira, vocês têm dificultado muito o meu trabalho e têm mexido muito com a minha cabeça e meu coração também".

Vitão comentou que, desde criança, sempre quis trabalhar com música e afirmou que, apesar das críticas, não vai desistir. "Não é o ódio que vocês destilam na internet que vai me parar".

Na legenda da publicação, ele acrescentou: "Eu tenho 21 anos, amo a música e não vou abandonar o meu sonho por causa disso. Você não é obrigado a gostar de mim, mas peço respeito. Queria muito agradecer a todos os meus fãs por estarem comigo e espero que tudo isso passe. Por mais consciência, respeito e amor na internet, por favor".

Ameaças

O cantor contou ainda que algumas das críticas foram tão fortes e pesadas que algumas pessoas chegaram ao ponto de ameaçá-lo e ameaçar a família do músico, inclusive de morte. "Acho que vocês têm que começar a enxergar os músicos como trabalhadores, a música como uma profissão e não como um reality show que as pessoas estão aqui para serem julgadas pela vida pessoal delas ou qualquer coisa do tipo", protestou.

Vitão pontuou que, se não fosse o apoio de amigos e familiares, ele estaria pensando em se matar. "Assim como aconteceu com outras pessoas que chegaram a se matar por ódio na internet. Vocês têm que colocar a mão na consciência, se colocar no lugar das pessoas. Todo mundo tem o direto de não gostar do trabalho de alguém, óbvio, sei que nunca serei unânime, mas acho que ódio gratuito pode acabar com a vida de alguém".