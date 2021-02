BBB21: Caio fala em deixar o programa ao ver vídeo e família reclama de edição

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Instagram)

Anjo da semana no BBB21, Caio assistiu ao vídeo da família dele e o que era para ser força virou desespero para o goiano. Isso porque ele estranhou a esposa, Waléria, na gravação e pensa em sair da casa. Segundo o perfil dele no Twitter, Caio desceu para falar com psicólogos do programa. Os administradores da conta dele reclamaram que o vídeo a que ele assistiu foi editado.

Caio reclamou com Rodolffo e com a brasiliense Sarah que achou Waléria fria no vídeo. "Ela nem me disse 'eu te amo'", reclamou. Ele esté com medo de alguma coisa estar acontecendo aqui fora com ela e com a filha deles, Alice.

Rodolffo e Sarah tentaram acalmar Caio dizendo que ela poderia estar nervosa por não estar acostumada com as câmeras. "Está estranha não, meu amor, não pira. Ela deve estar é com vergonha, deve estar toda famosa lá fora", disse Sarah. "Não viu a felicidade da Alice ali? Igual pinto no lixo só de ver você aqui", continuou a brasiliense.

Chorando muito, Caio disse que "se eu cismar da mão, ninguém em cerca não. Eu saio lá pela porta. O trem que era para me dar força não deu. Antes eu não tivesse visto".

Vídeo editado

Nas redes sociais, os administradores da conta de Caio no Twitter estão revoltados. Eles alegam que o vídeo a que Caio assistiu foi editado pela produção. Segundo eles, na versão original, Valéria fala que ama o marido e que não está com raiva dele.

O perfil ainda afirma que Caio está conversando com os psicólogos do programa e pede para que mostrem o vídeo completo a ele.

Fica firme Caio! Ta tudo certo aqui fora, voce é incrível!!!! Infelizmente o vídeo teve partes cortadas e você não ouviu ela falando "Não estou brava". ???? pic.twitter.com/F9W4dtjlIY — Caio Afiune ???? (@AfiuneCaio) February 14, 2021

Infelizmente nem a parte que a Waleria dizia que só queria ver ele em maio, colocaram! É claro que ele vai ficar abalado. ???? — Caio Afiune ???? (@AfiuneCaio) February 14, 2021

Se ele realmente sair, será o segundo desta edição a deixar a casa. Lucas Penteado desistiu do reality após ser alvo de uma perseguição de outros confinados.