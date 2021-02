'Liga da Justiça' de Zack Snyder terá versão em preto e branco

CB Correio Braziliense

Uma versão em preto e branco para 'Liga da Justiça' está nos planos de Zack Snyder - (crédito: Internet/ Reprodução)

O terreno é das possibilidades, mas com fundamento: depois da impulsão da nova versão de quase quatro horas para o corte do diretor Zack Snyder para o longa de 2017 Liga da Justiça, com trailer liberado no último domingo, os fãs começam a endossar a possibilidade para uma versão em preto e branco do longa que reúne Superman, Flash, Ciborgue e afins.



Numa postagem do site Minutemen, o diretor de Liga da Justiça, Snyder confirmou a futura versão do longa em preto e branco: Justice is grey edition. Ainda que ele já tenha disponibilizado até trailer, ao som de dois minutos e meio de Hallelujah, com Leonard Cohen nos vocais, Snyder parece mais focado no próximo lançamento da versão estendida do seu filme que chegará, nos Estados Unidos, via plataforma do HBO Max.

Como o lançamento do streaming no Brasil está assegurado apenas para junho, fica complexo entender o escoamento do novo Liga da Justiça. Para os Estados Unidos a data será 18 de março.