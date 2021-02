Nego Di é eliminado do BBB21 (provavelmente com recorde de rejeição)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Globoplay)

O gaúcho Nego Di é o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 21 (BBB21). Até a mais recente atualização desta reportagem, o percentual de votos ainda não havia sido divulgado, mas a saída do humorista já era tida como certa.

As projeções feitas a partir de enquetes em portais de notícias e grupos especializados em BBB no Telegram indicam que Nego Di deve ter mais de 90% dos votos. A tendência é que o gaúcho registre o recorde de rejeição da história do programa.

Até hoje, o título pertencia a Aline Cristina, do BBB5, que, em um paredão contra Grazi Massafera recebeu 95% dos votos. Em paredões triplos — bem como no segundo lugar da lista geral —, está Patrícia Leitte, do BBB18, que levou 94,24% dos votos em um paredão contra Diego (3,3%) e Caruso (2,44%).

Tido por ele mesmo como um dos maiores estrategistas do programa, Nego Di foi parar no paredão quase que por culpa própria. Uma de suas maiores aliadas na casa, Karol Conká, venceu a prova do líder e, com certa influência de Di, decidiu indicar a brasiliense Sarah ao paredão. O que eles não contavam é que haveria um contragolpe e a consultora de marketing puxaria o humorista para a berlinda.

Boa nego di, tá no caminho certo .... caminho certo de sair com 99% dos votos — Neymar Jr (@neymarjr) February 9, 2021

Nas redes sociais, Nego Di é praticamente uma unanimidade. Até Neymar chegou a brincar que ele estava no caminho certo... para sair com 99% de rejeição. Após fazer 'piadas' machistas e homofóbicas dentro e fora da casa — inclusive falando que não poderia dormir ao lado de Carla Diaz sem botar "a flauta" para fora —, o gaúcho ganhou dos internautas o título de humorista mais sem graça do planeta. Talvez o maior sorriso que ele proporcionará ao público venha hoje com sua eliminação.