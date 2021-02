Ex-policial do Bope, mãe de Sarah fala sobre filha ser vista como espiã

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação-Arquivo Pessoal / Reprodução/Instagram)

O jeito 'espiã' de Sarah no Big Brother Brasil 21 (BBB21) pode ser uma influência que vem de berço. Em entrevista ao Correio, Maria Abadia Vieira de Souza, mãe da brasiliense, contou ter trabalhado no Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar e avaliou que a profissão pode, sim, ter moldado o comportamento da filha.

"Trabalhei no Bope e, nos meus últimos 8 anos na Polícia Militar, trabalhei no gabinete do Quartel do Comando Geral. Já na reserva, trabalhei na área de segurança do Palácio do Buriti. Quanto a chamarem a Sarah de espiã, tenho minha participação nisso. Sempre falei para a Sarah prestar mais atenção nas expressões corporais e faciais das pessoas do que nas palavras", explicou.

Sobre o paredão desta terça-feira (16/2), no qual Sarah disputa a permanência na casa com Nego Di e Fiuk, Maria disse que já esperava que a filha fosse para a berlinda, mas que se tranquilizou ao ver o apoio que ela tem aqui fora: “Já era esperado por mim. Eu não achei ruim porque a Sarah imaginava que poderia ter um contragolpe e ela teria a chance de indicar alguém do grupo que se opõe a ela. Além disso, vejo o apoio e o carinho que ela está recebendo do público e isso me deixa mais tranquila".

Paredão

Sarah foi indicada ao paredão pela líder Karol Conká, indo direto à berlinda. Com direito a um contragolpe, indicou Nego Di. Fiuk também integra o paredão, após ter sido o mais votado da casa.

Na segunda-feira (15/2), Sarah ganhou, mais uma vez, a admiração da internet durante o Jogo da Discórdia. Na famosa ‘reunião de condomínio’ do BBB, cada participante precisou escolher os parceiros que gostaria de ver na grande final, além de ter direito a dizer quem eles achavam que não tinha chances de ganhar o reality de forma alguma. A brasiliense deu a última placa a Nego Di, afirmando que o humorista não ganharia pois seria eliminado no paredão desta terça.