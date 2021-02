Filho de Arlindo Cruz processará Nego Di por ofensas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Globoplay)

O músico Arlindinho Cruz, filho de Arlindo Cruz, vai processar o ex-BBB Nego Di por ofensas contra o pai. O músico publicou, na última terça-feira (16/2), um vídeo pedindo para os fãs eliminarem o comediante do Big brother Brasil 2021. O jovem repudiou qualquer tipo de violência contra o youtuber e afirmou que os assuntos pendentes serão resolvidos na justiça.

“Galera, nossa família não tolera nenhum tipo de violência como tem sido veiculado em alguns lugares. Então, a gente não é a favor da violência mesmo, as questões com o Nego Di serão resolvidas na justiça. E vamos correr para tirar ele logo do Big brother, vamos embora!”, postou no Instagram.

As ofensas foram proferidas em 2019, durante um programa de rádio, em que Nego Di revirou os olhos fazendo referência ao AVC que Arlindo Cruz sofreu em 2017 e ironizou o estado do carioca.

“Eu lhe entrego nas mãos de Xangô, Nego Di. Justiça vai ser feita e da forma mais severa. Espero nunca mais ter o desprazer de te encontrar em algum lugar, pois aí a conversa vai mudar de tom”, disparou Arlindinho.

“Assim que você sair da casa, tomaremos as atitudes cabíveis. Mexeu com a pessoa errada e com a família da pessoa errada! Que nojo!”, completou.