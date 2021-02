Cantor Belo é preso após fazer show com aglomeração durante a pandemia

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

O cantor Belo foi preso nesta quarta-feira (17/2) após realizar show no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, causando aglomerações mesmo após restrições devido a pandemia da covid-19. Marcelo Pires Vieira, nome de batismo do artista, foi detido em Angra dos Reis, na Costa Verde, pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio.

De acordo com G1, o show, realizado no último sábado (13/2), no interior da Escola Municipal do Parque União, não teve autorização da Secretaria Municipal de Saúde. A polícia também está investigando a invasão ao colégio. Em entrevista à TV Globo na abertura da investigação, o cantor afirma que havia seguido todos os protocolos para realização do evento.

“Fizemos o show seguindo todos os protocolos. Não temos controle do geral. Isso nem os governantes têm. As praias estão lotadas, transportes públicos, e só quem sofre as consequências são os artistas. Que foi o primeiro segmento a parar, e até agora não temos apoio de ninguém sobre a nossa retomada. Sustentamos mais de 50 famílias", contou.

Segundo a polícia, todos envolvidos na organização serão ouvidos, inclusive o cantor, que deverá informar origem e destino do cachê do show. Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos do show, onde é possível ver a aglomeração do público e a falta do uso de máscara entre todos que estavam no evento.

Show do Belo ontem a noite. Está cumprindo as regras de ouro? ????????????#Covid19 #vidigal pic.twitter.com/KAASryG1LT — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) February 15, 2021

Além de Belo, também foram presos os sócios da produtora do show, Célio Caetano e Henriques Marques, o Rick, além de Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, suspeito de chefiar o tráfico na região. Um mandado de busca e apreensão também foi pedido, sendo um deles para a sede da empresa que organizou o evento, a produtora Série Gold.