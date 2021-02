Nasce filho de Rose Leslie e Kit Harington, astros de 'Game of thrones'

CB Correio Braziliense

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

Os atores de Game of thrones, Rose Leslie e Kit Harington confirmaram o nascimento do primeiro filho, por meio da assessoria de imprensa, nesta terça-feira (16/2). A confirmação veio após o casal ter sido fotografado com a criança nos braços pelas ruas de Londres.

???? Mais fotos do Kit Harington hoje em Londres passeando com o filho e o seu cachorro ???? pic.twitter.com/p68L2v4eHZ — Kit Harington Brasil (@kittharingtonbr) February 17, 2021

Em comunicado ao site E!News, o assessor do casal acrescentou que Rose e Harington estão “muito, muito felizes”. O nome, o sexo e a data de nascimento da criança não foram revelados. A atriz anunciou a gravidez em um ensaio fotográfico para a revista Make, em setembro de 2020.

Atriz Rose Leslie grávida (foto: Reprodução/Instagram)

Rose Leslie, que interpreta Ygritte, e Kit Harington, que deu vida a Jon Snow, se conheceram nas gravações do seriado Game of thrones em 2011 e começaram a namorar no ano seguinte. Em 2018, eles se casaram na Escócia, na presença das colegas Sophie Turner e Maisie Williams, também do elenco da série.

Spin-off

Em janeiro, a HBO anunciou um novo spin-off de Game of thrones. A trama, que é baseada na série de livros O cavaleiro dos sete reinos e é um prelúdio para a história principal.