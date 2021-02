Radionovela que relata histórias da capital estreia primeira temporada nesta quinta (18/2)

IB Isabela Berrogain*

Histórias de Brasília, a primeira radionovela que relata acontecimentos importantes da cidade, estreia nesta quinta-feira (18/2) a primeira temporada nas principais plataformas de streaming. O projeto, que faz parte da comemoração dos 61 anos da inauguração da capital, é realizado pela Lab Descompli.ca e é uma parceria entre os projetos BSB 61 e o homônimo Histórias de Brasília.

A radionovela é composta por dez episódios independentes entre si que contam histórias que compõem o imaginário brasiliense, como o crime da menina Ana Lídia e a Corrida de 1.000 km. O capítulo de estreia tem como personagens principais Sérgio e Fernando, jovens que participam de dois grandes momentos da história nacional: a aprovação da nova Constituição Federal e a eleição do primeiro presidente civil após a ditadura militar.

O ator Bruno Estrela, que faz o papel de Sérgio, falou ao Correio sobre a importância de contar as histórias que marcaram Brasília. “A gente que nasceu e cresceu aqui se confunde tanto com essas histórias que, às vezes, não se dá conta e ignora boa parte delas. Existem detalhes, narrativas, desdobramentos que só descobri na pesquisa para o trabalho com a equipe. E, certamente, o ouvinte também vai ter um contato mais sólido com essas histórias, mesmo que pense que as conheça”.

Já o ator Du Oliveira, Fernando na trama, contou sobre o misto de entusiasmo e alegria pela oportunidade de se aventurar em uma ferramenta clássica como a radionovela: “É fantástico fazer uma análise das ferramentas do passado associadas às tecnologias disponíveis nas plataformas de streaming. Com toda certeza, é um trabalho que me orgulho e me é inesquecível, sobretudo para um artista como eu, que nasci e cresci em Brasília”.

O projeto Histórias de Brasília foi criado em 2014 pelo publicitário João Carlos Amador com o intuito de dividir curiosidades e fatos interessantes sobre a capital. Atualmente, a iniciativa conta com três livros publicados e uma série de vídeos que já soma mais de um milhão de visualizações nas redes sociais.

