BBB21: brasiliense Sarah é a nova líder; entenda a novidade do paredão desta semana

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Mais uma edição do Big Brother Brasil 21 e nesta quinta-feira (18/2) os participantes tiveram de suar a camisa para garantir o mais alto posto da casa. E o mais habilidoso da noite (que contou com um pouco de sorte) foi Sarah. Lembrando que Juliette não participou da prova porque foi vetada pela ex-líder, Karol Conká.

A dinâmica da prova não foi tão simples, o que a deixou mais divertida. Na primeira fase, os brothers tinham de correr sobre uma espécie de rampa de água, sobre uma piscina, um slime (uma gosma), areia e uma piscina de bolinhas e procurar um card. Após isso, tinham de voltar sobre a rampa.

Não tinha uma contagem de tempo, porém não havia cards para todos, por isso era importante a pressa. Na primeira fase passaram Caio, Fiuk, Sarah, Gil, Rodolffo, Viih Tube, Thaís e Arthur. Na segunda fase se salvaram Gil, Fiuk, Sarah e Caio.

Arthur e Caio se machucaram durante a prova, sendo que o primeiro teve de sair da prova e ser atendido pelo médico.

Mesmo com a vitória de Sarah na prova do líder, os outros três que ficaram na final — Fiuk, Caio e Gil — também terão um importante poder: eles serão os responsáveis por indicar uma pessoa ao paredão no domingo.

Dinâmica da semana

Fora da prova do líder, Juliette já está garantida na prova do anjo desta sexta-feira (19/2). O novo líder vai ter um veto na próxima semana. O paredão de domingo vai ser diferente. Será um indicado pelo líder, outro pelos “três” da prova do líder desta quinta e dois indicados pela casa (os dois mais votados).