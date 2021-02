Espiã e perspicaz: Sarah explica segredo das câmeras para ganhar a prova

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter/TV Globo)

A espiã ataca novamente! Após ganhar a prova do líder na casa do Big Brother Brasil 21 na noite desta quinta-feira (18/2), a brasiliense contou a Rodolffo uma técnica digna do FBI para tentar entender a dinâmica da prova e levar a melhor.



Lembrando que os brothers e sisters tinham de achar um card dentro de um cenário o mais rápido possível e para Sarah, prestar atenção nas câmeras de filmagem pode ter ajudado na captura dos objetos. Após a prova, a brasiliense compartilhou que ficava prestando atenção onde as lentes davam foco e corria para o local.

“Eu falei 'eu vou olhar para câmera', vou olhar onde a câmera está! Aí fui naquele primeiro que eu achava, fui naquela direção e os três (recipientes com areia) estavam na direção da câmera”, contou.

Provando ser perspicaz, Sarah disse ter focado nas caixas em que as câmeras estavam apontando.



Eh elaaaaa Brasil #BBB21 pic.twitter.com/aRkBd64E0m — Will Smith de Abreu e lima (@Narc0ticmonkeys) February 19, 2021

Nas redes, a estratégia de Sarah não só foi elogiada, como também rendeu muitos memes. Dá uma olhada:

Karol: eu descobri qual era o registro certo olhando os tubos

Eu: ABSURDO CANCELA A PROVA

Sarah: eu descobri qual era o tanque de areia certo vendo onde a câmera tava focando

Eu: pic.twitter.com/CSyl8PU0X6 — gabi (@gaabi_more) February 19, 2021

A sarah falou que tava olhando pra câmera pra ver onde a câmera focava pra ela ir procurar... pic.twitter.com/msWDf8Eawl — ???????????? ?? ???????????????????? (@lah_bp) February 19, 2021

Karol= eu tava olhando pra ver as mangueira (roubou)

Sarah= olhando pra onde a câmera tava focando (esperta) https://t.co/rDCLyRwMY0 — $$$ (@amadixn) February 19, 2021

Sarah que disse que focou nas caixas em que as câmeras estavam apontando. É mutante essa menina, só pode #BBB21 pic.twitter.com/1r0VNqgqDJ — zardo #BBB21 ???? (@FelipoZarudo) February 19, 2021