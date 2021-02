Thiaguinho divulga primeira parte de 'Infinito', novo álbum visual do cantor

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Thiaguinho dá início ao primeiro lançamento de 2021. Trata-se de Infinito, um álbum visual que chegará às plataformas digitais em dois volumes. O primeiro foi lançado nesta sexta-feira (19/2) e conta com participações de Alexandre Pires, Bruno e Marrone, Péricles, Bruno Cardoso e Mariana Rios. O trabalho apresenta composições inéditas e regravações de sucessos do artista.

Durante entrevista ao Correio, em outubro de 2020, o pagodeiro revelou o novo projeto, que busca reviver os hits dele e do Exaltasamba. Entre as faixas conhecidas pelo público estão Desencana, Energia surreal, Sou o cara pra você e Sem você a vida é tão sem graça.

“Estou pensando em um novo projeto. São oito anos solo, muita coisa aconteceu na minha carreira e chegaram muitas pessoas novas que não conhecem as obras cantadas por mim na época do Exaltasamba. Então, está na hora de fazer um resumo do que aconteceu nos últimos 10 anos, tenho vontade de dar uma recapitulada e voltar com Desencana, Buquê de flores, entre outras. Além de lançar coisas novas”, contou na época.

O projeto audiovisual Infinito foi dirigido por Benedita Zerbini e João Pedro Januário, repetindo a parceria de Thiaguinho com os diretores envolvidos no documentário Tardezinha, disponível na plataforma Globoplay.

Na produção musical, o novo álbum conta com direção do produtor Prateado, parceiro de Thiaguinho há mais de 17 anos. Era uma vez, composta por Gaab, Dudu Borges e Thiaguinho, foi a primeira música do álbum Infinito liberada como presente do cantor aos fãs, no final do ano passado.

A partir das 18h, os vídeos do álbum estarão disponíveis no YouTube. Para a estreia, Thiaguinho fará uma live na plataforma chamada Red Carpet e estará ao vivo em chat com os fãs durante uma hora, com início às 17h.