SBT confirma novo reality show protagonizado por ex-casais

Responsável por exibir, entre 2001 e 2004, o reality show Casa dos Artistas, o SBT anunciou, nesta segunda-feira (22/2), a chegada de mais um programa de confinamento na grade da emissora.

Apesar de ter confirmado a informação, a assessoria de comunicação da emissora não revelou maiores informações. "Por motivos estratégicos não podemos revelar detalhes", informou.

De acordo com publicação do portal TV em foco, o novo programa vai reunir ex-casais. Dentro do site da emissora é possível, inclusive, encontrar o anúncio do reality. "Se você desfez o seu casamento, entre dois e quatro anos, e quer participar de um programa tipo 'Big Brother', preencha os campos abaixo e faça a sua inscrição!". O formulário está dentro do conteúdo veiculado no Programa do Silvio Santos, exibido aos domingo, às 21h.