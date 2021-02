BBB21 tem festa do líder nesta segunda (22)! Confira outras mudanças

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Globo)

O Big Brother Brasil (BBB21) desta semana terá algumas mudanças. Devido à última rodada do Campeonato Brasileiro, o apresentador Tiago Leifert contou que a festa do líder e a prova do líder terão dias diferentes do usual: "A rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, última rodada é na quinta-feira - Inter e Flamengo estão aí para ver quem será o campeão brasileiro -, por isso, não tem prova do líder na quinta".

A festa de Sarah, que se tornou líder na noite da última quinta-feira (18/2), será realizada nesta segunda-feira (22/2). A eliminação continua sendo realizada na terça-feira (23/2) e a prova do líder, ocorrerá na quarta-feira (24/2).