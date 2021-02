Chico César agradece Juliette por cantar de 'Deus me projeta'

CB Correio Braziliense

(crédito: José de Holanda/Divulgação e João Cotta/Globo)

O cantor Chico César foi parar no topo das paradas de virais do Spotify Brasil nas últimas semanas com a música Deus me proteja. O motivo do retorno às listas é o mesmo de um dos assuntos mais comentados das redes sociais no Brasil: O Big brother Brasil. A sister Juliette Freire viralizou após cantar a música do paraibano e fez a canção reaparecer nos rankings.

Para agradecer, o músico gravou um vídeo para a participante do reality. “Fico muito feliz que essa canção minha, gravada em 2008 com o mestre Dominguinhos e que no final tem a voz de minha mãe, alcance em tempo o coração do Brasil. Obrigado, minha conterrânea Juliette, por espalhá-la com tanta doçura”, publicou no Instagram.

A canção foi lançada há 13 anos e, desde que a sister cantou no programa, os streams da faixa na Deezer cresceram em 2.200%. A conterrânea de Chico chegou a colocar a música em sua lista de preferências para os dias de paredão.

Os administradores das redes sociais de Juliette agradeceram a homenagem. “Música linda. Agradecer também quem apresentou essa música pra Juliette, outro artista incrível da nossa terra, ZéNetu. No dia, ele tocou a música pra ela, e foi amor à primeira vista”, comentou por meio do perfil de Juliette Freira.