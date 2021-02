Livro infantil de Lupita Nyong'o ganhará adaptação animada pela Netflix

O livro infantil Sulwe, da atriz Lupita Nyong'o, de Pantera Negra, vai ganhar uma animação musical pela Netflix. Na quinta-feira (18/2), a artista publicou a informação nas redes sociais.

Sulwe is going to be an animated movie!! ?????????Thank you to the readers of all ages who have joined #Sulwe on her starry ride. I’m so excited for this next adventure on @Netflix! ???? #BrightnessIsJustWhoYouAre pic.twitter.com/AmHeC5G9KV