Amazon prime video divulga elenco da 2ª temporada de 'Modern love'

CB Correio Braziliense

(crédito: AMAZON PRIME VIDEO/ DIVULGAÇÃO)

A série Modern love retorna este ano para uma segunda temporada que conta novas histórias de amor e retrata as complexidades e a beleza de relacionamentos, inspirada na coluna homônima do The New York Times. Filmada em Albany, Nova York, Schenectady e Troy, nos Estados Unidos, e em Dublin, na Irlanda, a nova fase conta com um elenco de peso.

Nesta terça-feira (23/2), a Amazon prime divulgou os nomes dos atores que integram o time da nova temporada. Entre eles, estão Kit Harington (Game of trones), Anna Paquin (X-Men: O filme), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Jack Reynor (Midsommar), Dominique Fishback (Project power), Zuzanna Szadkowski (Gossip girl) e Maria Dizzia (Orange is the new black).

Além deles, mais 22 atores estrelam o seriado: Gbenga Akinnagbe, Tom Burke, Zoe Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kathryn Gallagher, Garrett Hedlund, Telci Huynh, Nikki M. James, Aparna Nancherla, Larry Owens, Zane Pais, Isaac Powell, Ben Rappaport, Milan Ray, Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, James Scully, Lulu Wilson, Don Wycherley e Jeena Yi

"Estamos muito animados em trazer essa segunda temporada à vida e mostrar o que realmente é importante", disse, em material de divulgação, o showrunner John Carney, que é roteirista, diretor e produtor executivo da série. Ele acrescentou: "com tanta incerteza em nosso mundo atual, essas histórias levam verdade e amor às pessoas em todo lugar, e sou muito grato em contribuir para que isso aconteça."

A data de estreia da segunda temporada ainda não foi divulgada.



Assista ao trailer de Modern love: