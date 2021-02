Finalmente! Espiã e perspicaz, Brasiliense Sarah com S ganha VT no BBB21

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Ao som de Survivor, das Destiny Child's, a brasiliense Sarah já pode carimbar no currículo de Los Angeles um VT no Big Brother Brasil 21. Durante a edição desta terça-feira (23/2), a publicitária estrelou seu tempinho no horário nobre brasileiro.



Sendo apresentada ao público por Tiago Leifert como “uma das melhores jogadoras que eu já vi”, o VT mostrou Sarah como uma verdadeira agente de espionagem com referências a James Bond e até a série de TV C.S.I..

A líder da semana, Sarah foi responsável por indicar Karol Conká ao paredão desta terça. A artista é uma forte candidata à eliminação da noite.