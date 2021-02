"Perdão, Brasil. Perdão a todos" declara Karol Conká após eliminação histórica

RN Ronayre Nunes

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Após a eliminação histórica do Big Brother Brasil 21 na noite desta terça-feira (23/2), Karol Conká pediu desculpas ao “Brasil” pelos erros durante a participação no reality. Em uma conversa com o apresentador Tiago Leifert, a cantora pontuou sobre as razões de sua saída e disse que já espera rejeição recorde.



Sobre as principais razões para a eliminação, Karol cogitou as brigas com Carla e Lucas: “Eu acho que foi minha discussão da Carla, meus ciúmes, não é não ciúmes, foi agressividade com o qual eu tratei com a situação. E minha discussão com o Lucas”.

A cantora também deixou claro que sofre com um “um grande problema de animosidade" e que a saída do programa seria uma chance de tratar o problema. “Eu sou muito grata por participar desse programa, porque assim eu cresço”.

Karol então concluiu pedindo desculpas pelos erros: “perdão Brasil, perdão a todos que se sentiram atingidos”.