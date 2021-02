Já que é pra tombar: Karol Conká sai com 99,17% dos votos no BBB21

RN Ronayre Nunes

(crédito: TV Globo/Reprodução)

É o fim. A saga Brasil X Karol Conká se encerrou na noite desta terça-feira (23/2) com a eliminação da artista da casa do Big Brother Brasil 21. Por indicação da líder (e brasiliense) Sarah, Karol deixa a casa quebrando um recorde de rejeição: 99,17%. Antes da eliminação anunciada, Karol disse que se sentia "confiante".



A marca de maior rejeição do reality — na versão brasileira — tinha sido redefinida ainda na edição deste ano, pelo comediante Nego Di ao ser votado por 98,76% dos internautas. Com 99,17%, Karol tomou o trono do ex-colega de reality.

Histórico

Talvez uma das que mais causaram na casa, Karol ganhou a alcunha do grande público como a "vilã" da edição ainda nos primeiros dias do reality. Ao lado de um grupo “principal” (com Projota, Nego Di e Lumena), a artista se opôs, principalmente, ao ex-participante Lucas Penteado.

Apontada por internautas de ter uma “postura abusiva”, Karol foi criticada pela forma como tratou Lucas, como “conquistou” Arcrebiano e ainda brigou com participantes da casa em outras ocasiões. O resultado foi um “cancelamento” quase imediato.

A cantora perdeu trabalhos na televisão, na música e em participações em festivais. A ação chegou ao ponto de afetar os familiares de Karol. O filho da artista foi a público pedir empatia. Recentemente, alguns artistas inclusive foram a público pedir apoio para que Conká possa seguir uma carreira no pós-BBB.