Kancelada? Número de seguidores de Karol Conká varia nas redes sociais

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram/TV Globo)

Após a eliminação quebrando a marca histórica do Big Brother Brasil, com 99,17% de rejeição é seguro dizer que Karol Conká é odiada nas redes sociais, certo? Não exatamente! Em relação a seguidores em duas grandes plataformas sociais da internet, a artista teve um balanço ao mesmo tempo positivo e negativo.



Isso porque, durante a participação no BBB21, segundo um levantamento de dados do MonitoraBR, Karol perdeu seguidores no Insta, mas ganhou no Facebook. Na rede de compartilhamento de imagens, a artista registrou uma queda de 483.238 seguidores durante o programa. O post que mais engajou no período de confinamento foi um comunicado da equipe da artista sobre a relação que Karol fez entre o termo “educação” e a cidade de Curitiba.

Já no Face, o balanço é positivo. Durante o confinamento, Karol ganhou 148.802 seguidores. O post que mais engajou foi o de aviso na participação do programa.



Reis do Google

Em relação a curiosidade do público com os participantes do camarote do BBB21, a Semrush, plataforma SaaS de gerenciamento de visibilidade online e marketing de conteúdo, mostra um panorama surpreendente: os nomes dos famosos do grupo geraram um crescimento de mais de 3600% de buscas na internet.

No topo da lista brilha Camilla de Lucas, que aumentou mais de 1.200% as buscas pelo seu nome. A tiktoker é seguida por Lucas Penteado. A procura pelo nome do ator teve 700% de aumento. Fecha o top 3 o sertanejo Rodolffo, que subiu 124% nas buscas por seu nome. Lembrando que a média mensal de buscas on-line foi comparada entre janeiro de 2020 a dezembro de 2020 no Brasil.