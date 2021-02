BBB21: Juliette fica na xepa e reclama com líder João: "frustrante"

CB Correio Braziliense

Decisão de João pode mudar o jogo de Sarah dentro da casa - (crédito: Reprodução/ GShow)

Depois de ganhar a prova e se tornar o líder da semana no BBB21, João teve que distribuir as pulseiras que determinam quem passará a semana na xepa e no Vip, ao lado dele. Essa escolha geralmente é previsível, mas João surpreendeu e levou Juliette às lágrimas. O rapaz levou com ele Thaís, Camilla, Carla, Viih Tube, Sarah e Lumena.

Juliette deixou claro que não entendeu a escolha do rapaz de ter levado Lumena ao Vip e não ela. A paraibana chorou, desabafou com Viih Tube e depois reclamou com o próprio João.

"Não sei suas razões, não me dizem respeito nesse momento, mas eu confesso que eu fiquei frustrada. Porque, para mim, não é pelo Vip, não é pela comida, não é pela xepa. É pela afinidade e pelo jogo, porque eu considero você e Camilla como meus aliados no jogo Eu senti isso em vocês, senti de verdade. Talvez eu tenha me enganado, mas eu senti", afirma Juliette, em conversa com João.

Primeiro, Juliette revelou que achou que fosse mais próxima de João do que a brasiliense Sarah. "Eu imaginava que a gente era mais próximo que Sarah. Quando você escolheu Sarah, aí eu fiquei chateada. Eu me senti um pouco idiota", desabafou.

"Para mim, foi incrível o papo que eu tive com ela (Sarah) e eu acho que foi uma forma de retribuir. Não que eu não queria retribuir para você", explicou João.

Mas a escolha de Lumena aumentou ainda mais a decepção de Juliette. Ela realmente não entendeu essa decisão. "Foi muito difícil escolher as pulseirinhas. E eu estava pensando muito em quem eu ia entregar. E, com a saída da Karol, a Lu estava se sentindo muito sozinha. E eu imaginei que demonstrando esse carinho para ela, ela não se sentiria mal. Mas eu espero que fique tudo bem. De coração, eu gosto muito de você", explicou o professor de geografia, que garantiu momentos antes que a escolha "não foi uma jogada, foi de coração, real.”

Machucada

Depois, Juliette foi conversar sobre a prova com Viih Tube e, mais uma vez, falou da frustração de não ter sido contemplada com a pulseira. Ela ainda revelou que isso pode mudar o jogo dela. "O negócio de João não ter me escolhido eu entendo, porque estava todo mundo na xepa. Só que eu tenho as minhas razões e, na minha escala de preferência, ele estava muito na frente. Ver que eu não estou na frente para ele, me machucou. Não estou culpando ele, mas doeu. Foi frustrante ver que, na escala, outras pessoas viriam, me machucou", contou, chorando.