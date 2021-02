Segunda temporada de 'WandaVision' não está nos planos da Disney por enquanto

CB Correio Braziliense

O mais recente sucesso da Disney+, WandaVision não deve ganhar uma nova temporada tão cedo. Durante o Television Critics Association, nesta quarta-feira (24/2), a empresa divulgou algumas novidades. Entre elas, comentou sobre os planos para continuação da série.

De acordo com o portal Deadline, Kevin Feige afirmou que, a princípio, não há planos para a segunda temporada da atração que encerra a temporada inicial em 12 de março. No entanto, o chefe de conteúdo criativo da Marvel não descartou completamente a hipótese.

“Estou na Marvel há muito tempo para dizer um ‘não’ definitivo a qualquer coisa, mesmo para uma segunda temporada de WandaVision”, declarou.

O executivo disse que a produção terá ligação direta com o filme Doutor Estranho 2: Multiverso da loucura. Além disso, confirmou que o filme contará com a participação de Elizabeth Olsen, protagonista de WandaVision.

“A diversão do MCU é obviamente todo o cruzamento que podemos fazer entre as séries e os filmes. Portanto, isso vai variar de acordo com a história. Às vezes vai para a segunda temporada, às vezes vai para um longa-metragem e volta para uma série”, completou.