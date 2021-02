Cachorros de Lady Gaga são roubados; passeador é baleado durante crime

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O passeador de cães da cantora Lady Gaga foi baleado na noite desta quarta-feira (24/2) enquanto caminhava com os animais de estimação da artista em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, o passeador foi abordado por ao menos um homem armado, que levou dois dos buldogues franceses da cantora. O terceiro correu na hora, mas já foi recuperado.

Segundo o Page Six, o passeador Ryan Fischer, de 30 anos, levou quatro tiros no peito e foi levado ao hospital. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de vida. A polícia ainda não sabe se o alvo do atirador eram os cães da artista.

jesus a polícia salvando um cachorro da lady gaga que foi sequestrado e ainda tem mais dois desaparecidos pic.twitter.com/F2KakWfoTM — bry (@paliacito) February 25, 2021

Ainda segundo o TMZ, Gaga se dispôs a oferecer uma recompensa de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) para quem conseguisse recuperar os animais. Testemunhas afirmaram que a ação não havia sido executada por um único suspeito.