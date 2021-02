Elite: Ator brasileiro estará na quinta temporada da série

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Reprodução)

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (25/2), a confirmação da quinta temporada da série espanhola Elite, antes mesmo do lançamento da quarta sequência. O que chamou a atenção, no entanto, foi a presença de um ator brasileiro no elenco.

É o jovem André Lamoglia, conhecido pelos trabalhos em Eu sou mais eu, filme nacional de 2019, e Bia, produção da Disney Channel. Valentina Zenere, atriz, cantora e modelo argentina, também se junta a Lamoglia na nova temporada. Os atores trabalharam juntos na série Juacas, outra produção da Disney.

Nem precisa começar a pedir: a quarta temporada nem começou, mas eu já confirmei a QUINTA TEMPORADA DE ELITE, SIM. Com mais adições ao elenco, inclusive o lindo e brasileiro @andrelamoglia! pic.twitter.com/J6ZUhiKqCK — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 25, 2021

Apesar disso, a Netflix ainda não revelou a data de estreia da quarta temporada do seriado. Em dezembro de 2020, a plataforma confirmou o fim das gravações dos próximos episódios inéditos.

Eu, como fã, me sinto na obrigação de panfletar e avisar que as gravações da quarta temporada de Elite já terminaram. ?????? pic.twitter.com/c84DbCZEd8 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 22, 2020

A terceira temporada de Elite foi a última de Danna Paola, Ester Expósito, Jorge López, Álvaro Rico e Mina El Hammani como Lu, Carla, Valerio, Polo e Nadia, respectivamente. Com as perdas no elenco, a Netflix confirmou em julho de 2020 a entrada de quatro novos atores: Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch. Ainda não foram divulgados detalhes sobre os personagens que serão interpretados pelos artistas.

Itzán Escamilla e Omar Ayuso, Samuel e Omar, retornaram para a quarta sequência, mas não estarão na quinta. Até por isso, novos personagens também estarão na próxima leva de capítulos.

Lançada em 2018, Elite é uma série espanhola que conta a história de um grupo de jovens estudantes de uma escola luxuosa. O foco do seriado é o choque cultural entre três bolsistas e os demais alunos, o que acaba causando violentas reações. Em 2019, a trama chegou a ser vista por mais de 20 milhões de contas na Netflix.