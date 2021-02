Novo filme do Homem-Aranha tem título divulgado; confira

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Internet)

A página da franquia cinematográfica Homem-Aranha divulgou nesta quarta-feira (24/2) o nome do terceiro filme do personagem. O título escolhido é Spider-man: no way home que, em tradução livre, do inglês, seria algo como Homem-Aranha: sem caminho para casa.

O anúncio foi feito junto a um vídeo em que Tom Holland, ator que faz o protagonista nos filmes da série, brinca com a fama que ele tem de ser ruim em guardar segredos das produções das quais participa.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Além de Tom, outros atores dos filmes anteriores voltam para a produção, como Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon. Jamie Foxx, de O Espetacular Homem-Aranha 2, volta a interpretar o vilão Electro, e Alfred Molina, de Homem-Aranha 2, retoma o papel de Doutor Octopus. Benedict Cumberbatch também estará no filme, como o novo mentor de Peter Parker. Kevin Feige e Amy Pascal assumem como produtores e Jon Watts retorna como diretor.

O filme tem estreia prevista para dezembro deste ano.