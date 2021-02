Lady Gaga oferece US$ 500 mil por resgate após ter cães roubados

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Lady Gaga oferece uma recompensa de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) pelo resgate dos cachorros Koji e Gustav, que foram roubados em Hollywood na última quarta-feira (24/2). Ryan Fischer, amigo de Gaga e passeador dos cães, foi atingido ao tentar resistir ao roubo.

Segundo a imprensa internacional, Fischer, que foi atingido por ao menos dois tiros, está hospitalizado e o estado é estável, com boa recuperação. O amigo de Gaga já falou com as autoridades de Los Angeles.

Drake Madison, agente da polícia de Los Angeles, disse à imprensa que os ladrões fugiram em um carro branco com dois dos três cachorros de Gaga. A cadela Miss Asia conseguiu escapar e foi recuperada mais tarde.

Apesar de não ter se pronunciado sobre o assunto, a cantora disponibilizou o e-mail kojiandgustav@gmail.com para receber informações sobre o paradeiro dos cachorros, de acordo com informações da CNN. Atualmente, a artista está em Roma para as gravações de um longa-metragem.

No dia seguinte ao roubo, o pai de Gaga, Joe Germanotta, falou sobre o acidente para a Fox News. “Ajudem-nos a apanhar estes indivíduos. Balear alguém para roubar cães é errado”, disse ele, se referindo a Ryan Fischer. Germanotta também falou que o momento é “realmente horrível” em entrevista ao New York Post. “É como se alguém tivesse levado um dos seus filhos”, completou.

A divisão de Roubos e Homicídios de Los Angeles assumiu as investigações do caso e, junto com o FBI, investigam se a motivação por trás do crime teve cunho político. Uma fonte interna do Departamento de polícia disse ao jornal The Sun: “Lady Gaga é conhecida, é claro, mas ela cantou na posse do presidente Biden, o que leva este caso a outro nível“, explicou. “O FBI quer saber exatamente o que motivou este incidente“, continua.

Entretanto, os cachorros roubados são buldogues franceses, raça que está em alta ultimamente. Os animais chegam a custar milhares de dólares e podem ser roubados para revenda ou procriação.