Show de Djavan da turnê 'Vesúvio' previsto para 6 de março é adiado

CB Correio Braziliense

(crédito: Vinicius Cardoso Vieira/Esp. CB/D.A Press)

A organização do show do cantor Djavan em Brasília divulgou nota para informar que a apresentação passou novamente por um adiamento. O artista tinha passagem pela capital federal marcada para 6 de março com a turnê Vesúvio. No entanto, devido às novas suspensões de atividades não essenciais no Distrito Federal, o show foi remarcado para 20 de novembro de 2021, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no Eixo Monumental.

"A decisão se deve ao cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe envolvida com o espetáculo. Ainda não há previsão para o retorno das atividades que envolvam aglomeração de pessoas e a organização, juntamente com a equipe do artista, decidiu remarcar a data", diz a nota.

Quem já comprou o ingresso terá acesso normalmente ao show na nova data definida. Quem optar pelo cancelamento, deve buscar informações pelo site Eventim.

A apresentação de Djavan em Brasília pela turnê Vesúvio está sendo remarcada desde o ano passado. A previsão inicial era de que o show ocorreria em 4 de abril de 2020.