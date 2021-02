BBB21: Revoltado com possíveis votos, Arthur diz que se fosse há 2 anos teria ''matado alguém de pancada''

CB Correio Braziliense

O participante Arthur chocou os colegas de confinamento Pocah e Projota e o público do Big brother Brasil ao comentar, durante uma conversa no Quarto Colorido na madrugada deste sábado (27/2), que teria "matado alguém de pancada" no reality show se fosse como ele era há dois anos, e, por isso, teria sido eliminado na primeira semana.

A fala revoltada aconteceu após o instrutor de crossfit ouvir algumas conversas na festa que teve show de Thiaguinho que envolveriam o nome dele na votação do paredão que ocorrerá no domingo (28). Em papo com Pocah e Projota, ele disse: "Eu queria muito ser a pessoa que eu era há dois anos atrás, eu tinha saído na primeira semana por ter matado alguém de pancada".

O brother foi repreendido pelos colegas. O rapper Projota disse que Arthur estava "viajando". Já Pocah afirmou não saber o que teria acontecido, mas deu a entender que nada justificaria a fala do colega de confinamento. "Não sei o que aconteceu, mas... O que é isso, Arthur?", questionou.

Arthur esteve no mais recente paredão ao lado de Karol Conká e Gilberto. Ele foi indicado pelos três finalistas da prova do líder: Caio, Fiuk e Gilberto. Os três tiveram problemas com o participante. Apesar de tudo estar aparentemente resolvido, segundo Arthur teria ouvido, Fiuk e Gilberto teriam comentado que poderiam manter o voto no colega na berlinda deste domingo.