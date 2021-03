Sarah aconselha Juliette no BBB21: "Projota não é teu amigo, abre teu olho"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Nesta madrugada, no quarto cordel do Big Brother Brasil (BBB21), Juliette foi aconselhada sobre a relação com Projota. No quarto, estavam Caio, Rodolffo, Gilberto e Sarah e a brasiliense decidiu falar sobre o assunto: "Vou falar uma coisa aqui que eu não ia falar, que eu tava segurando a minha língua".

Juliette falou para a amiga contar e a 'espiã' do jogo deu sua opinião: "É uma coisa que eu conversei com outras pessoas, que eu não deveria falar, porque, né? Mas eu vou falar pra você aprender", continuou Sarah, com o dedo em riste. "Uma pessoa - eu não vou falar quem foi, que aí já vai ser sacanagem - falou pra mim que escutou duas vezes - não foi uma vez, não - o Projota falando mal de você. Duas vezes", dedurou.

"Então você toma muito cuidado achando que ele é teu amigo porque ele não é. É você que acha isso. Porque vocês viveram um dia, durante 24h em uma outra casa. Ele não é teu amigo desse jeito. Não é. Abre teu olho com ele. Ele é bom nas palavras, ele é bom em envolver", falou ainda a brasiliense.

Juliette respondeu afirmando não ser influenciável: "Eu não sou influenciável, vocês sabem que eu não sou". Sarah retrucou ainda a amiga: "Eu sei que não, mas você tem um carinho por ele que ele não tem por você".

Por fim, a paraibana demonstrou não ligar para isso: "Ai bebê, o problema é dele". "Tá, mas meu papel como tua amiga é te avisar. Eu acho que tem que ficar, tipo assim: 'abre teu olho'", finalizou Sarah.