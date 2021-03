'Better call Saul': 6ª temporada é adiada para 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: UrsulaCoyote/Netflix)

A sexta e última temporada de Better call Saul, spin-off de Breaking bad, teve a estreia adiada para 2022. Segundo a revista Deadline, o presidente da rede AMC, emissora que produz e transmite o seriado, apontou o calendário apertado por conta da pandemia da covid-19 como o principal causador da mudança.

"Ainda temos algumas mudanças devido aos atrasos na produção de nossos programas por conta da covid-19", disse Sapan, presidente da AMC, na sexta-feira (26/2), durante uma conferência. Ele também afirmou que os episódios só estrearão no primeiro trimestre de 2022.

Capítulos finais

Better call Saul é um spin-off da renomada série Breaking bad e narra a transformação do advogado Jimmy McGill no golpista Saul Goodman. O seriado, que estreou em 2015, tem sido constantemente premiado e aclamado pela crítica.

A última temporada da série contará com três capítulos extras, 13 no total, a fim de esclarecer os acontecimentos finais de Breaking bad.

Bob Odenkirk, protagonista da série, afirmou que os espectadores finalmente entenderão o que aconteceu com Saul Goodman após o fim da série original. "Eu acho, sim [que a série vai mostrar o que aconteceu com Saul]", disse o ator em entrevista ao site TheWrap. "Vocês vão assistir muitas loucuras à medida que as rodas saem do carrinho", completou.

As gravações da 6ª temporada se iniciam neste mês de março, no Novo México, Estados Unidos. Inicialmente, a previsão era para que a temporada estreasse no início deste ano.