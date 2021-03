Por problema contratual, Spotify retira alguns artistas de k-pop do streaming

CB Correio Braziliense

Monsta X foi um dos grupos retirados do streaming - (crédito: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

O streaming Spotify se distanciou da cultura k-pop. A plataforma não conseguiu acordo com a Kakao M, empresa sul-coreana responsável pela carreira de centenas de artistas do gênero e a partir desta segunda-feira (1º/3) retirou todos os músicos da organização do catálogo. Grupos populares como Monsta X, Seventeen, MAMAMOO e GFRIEND não estão mais disponíveis no Spotify.

A plataforma lamentou a situação em um comunicado oficial. “O fato de ainda não termos chegado a um novo acordo sobre a distribuição global é lamentável para seus artistas, bem como para fãs e ouvintes em todo o mundo. Esperamos que essa interrupção seja temporária e possamos resolver a situação em breve”, escreveu o Spotify. O streaming confirmou que tentou concluir uma nova parceria durante um ano e meio, mas não conseguiram chegar a termos que agradassem ambos os lados, com isso o contrato expirou no início de março.

A falta de acordo gera o fim de uma distribuição em escala global no streaming. Segundo o próprio Spotify, os artistas eram populares e chegavam há mais 345 milhões de usuários em mais de 170 mercados. O grupo Seventeen inclusive perdeu algo na faixa de 1 bilhão de streams com o desentendimento entre as empresas.

Outro fato que dificultou o progresso nas negociações foi o mercado sul-coreano. A Kakao M é dona do streaming MelOn, que atua no país de origem do k-pop. O Spotify queria distribuir também na Coreia do Sul e a Kakao M não tinha intenção de abrir mão da área. O grupo Epik High’s Tablo chegou a reclamar do fato no Twitter. “O nosso novo álbum Epik high is here está indisponível globalmente contra a nossa vontade”, escreveu o artista.

Apparently a disagreement between our distributor Kakao M & Spotify has made our new album Epik High Is Here unavailable globally against our will. Regardless of who is at fault, why is it always the artists and the fans that suffer when businesses place greed over art? — | Tablo of Epik High (@blobyblo) February 28, 2021