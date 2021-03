Parceiro de banda de Gilberto Gil homenageia o baiano com série de releituras

CB Correio Braziliense

(crédito: Mari Magno/Divulgação)

O multi-instrumentista Sérgio Chiavazzoli, parceiro de banda e de produções de Gilberto Gil desde 1997, homenageia o músico baiano em novo single ao lado de Laura Zandonadi. A faixa será a primeira de uma série de releituras que a dupla pretende fazer da obra de Gil.

A música Preciso aprender a só ser, de 1974, foi a escolhida por Laura para dar início às homenagens. Curiosamente, em mais de 20 anos de parceria com Gil, Chiavazzoli nunca havia interpretado a canção. A nova versão, com voz e violão apenas, renova a faixa que foi gravada há quase 50 anos.

“Entrei em contato com essa canção através do álbum Gil luminoso, todo em voz e violão, com releituras super intimistas e lindas. Sua letra me arrebatou. Em meados do ano passado, em meio à pandemia e a muitas mudanças na minha vida pessoal, ela adquiriu um novo sentido. Apesar de ser uma canção da década de 1970, para mim, ela parece extremamente atual já nos seus primeiros versos: ‘Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber / o que cantar, como andar, onde ir / o que dizer, o que falar, a quem querer’”, comenta Laura em nota enviada à imprensa.

A parceria entre Chiavazzoli e Laura é antiga. O multi-instrumentista e a cantora se encontraram pela primeira vez no palco em 2002, em um show especial entre alunos e ex-alunos do colégio no qual estudaram. Pouco tempo depois, ele participou do primeiro EP da artista, tocando o bandolim. Já em 2013, Chiavazzoli fez a direção musical do show de Laura, no lançamento do álbum Como eu guardo as poesias, além de participar das gravações de violões e bandolim.

“Desde que vi a Laura cantando pela primeira vez, reconheci nela uma cantora cuidadosa, preocupada com as entradas e saídas de cada frase musical, coisa com a qual eu também me preocupo. Falamos a mesma língua musical. Laura interpreta muito bem, eu sempre disse que ela não seria outra coisa senão uma musicista. Não à toa a gente se encontrou para fazer um ensaio e o primeiro registro da música foi o que ficou. Ela cantou sem pedestal, com o microfone na mão, e eu com um violão de nylon microfonado. Era apenas um teste e foi essa versão que escolhemos como o primeiro single desse projeto”, relata Chiavazzoli em nota divulgada à imprensa.

De forma não intencional, o registro da faixa acabou sendo realizado de forma caseira, no home studio do músico. Com voz e violão capturados ao mesmo tempo, a gravação que era, inicialmente, uma gravação guia, acabou se tornando a versão final. Na interpretação da música, Laura transmitiu verdades da própria vida pessoal.

“Os versos dessa canção retrataram o sentimento de solidão que eu estava vivenciando: ‘Sou eu sozinho e este nó no peito / já desfeito em lágrimas / que eu luto pra esconder...’. Gil, como bom conselheiro, apresenta a solução: ‘Sabe gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente / é só do coração dizer não quando a mente tenta nos levar / pra casa do sofrer... / eu preciso aprender a só ser’. Ao ouvir isso, eu entendi que a solidão, quando transformada em solitude, nos prepara para um mergulho profundo, e me permiti um encontro comigo mesma. Percebi que era o momento perfeito para ser e só. Gil é um mestre também da arte do viver. E eu tenho absoluta certeza que estes mesmos versos podem tocar outras pessoas na perspectiva atual de isolamento”, afirma Laura.



Serviço:

Preciso aprender a só ser. Laura Zandonadi e Sérgio Chiavazzoli. Disponível nas plataformas digitais.