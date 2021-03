'Bacurau' é indicado a prêmio de editores de som de cinema nos EUA

CB Correio Braziliense

O longa-metragem Bacurau, de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, foi indicado a mais uma premiação estrangeira. Desta vez, o filme concorre ao prêmio da organização dos editores de som de cinema dos Estados Unidos, o MPSE Golden Reel Award. A informação foi divulgada na última segunda-feira (1º/3), pela Motion Picture Sound Editors (MPSE).

O filme nacional concorre ao prêmio de melhor edição de som em filme de língua estrangeira ao lado de outros quatro filmes: The eight hundred (China), I’m no longer here (México), Jallikattu (Índia) e The life ahead (Itália).

Na lista geral de indicados ao prêmio, destacam-se os filmes O som do silêncio e Relatos do mundo, ambos com três indicações. As séries O gambito da rainha, Expresso do amanhã, Better call Saul e Ozark lideram, também com três indicações, cada.

A entrega do Golden Reel Awards 2021 será em 16 de abril, em cerimônia virtual.

Confira todos os indicados ao prêmio:

Melhor edição de som em animação

Os croods 2: uma nova era

Dois irmãos

A caminho da lua

Soul

Wolfwalkers

Melhor edição de som em documentário

Bee gees: How can you mend a broken heart

Crip camp

John Lewis: Good trouble

My octopus teacher

The reason i jump

Rebuilding paradise

O dilema das redes

Zappa

Melhor edição de som em filme de língua estrangeira

The eight hundred

Ya no estoy aquí

Bacurau

Jallikattu

The life ahead

Melhor edição de trilha de fundo em filme

O homem invisível (2020)

O céu da meia noite

Relatos do mundo

O som do silêncio

Tenet

Os 7 de chicago

Mulher-Maravilha 1984

Melhor edição de som em filme musical

Festival eurovision da canção: a saga de sigrit e lars

A batida perfeita

I am woman

The forty-year-old version

A voz suprema do blues

A festa de formatura

Melhor edição de diálogos em filme

Emperor

Greyhound

A voz suprema do blues

Mank

Relatos do mundo

Nomadland

O som do silêncio

Os 7 de Chicago

Melhor edição de foley (efeitos sonoros) em filme

Cherry

Greyhound

O céu da meia noite

Relatos do mundo

O som do silêncio

Tenet

Mulher-Maravilha 1984

Melhor edição de som em série live-action com menos de 35 mins de duração

Brooklyn nine-nine - Lights out

Disque amiga para matar - If you only knew

Homecoming - Giant

I may destroy you - Eyes eyes eyes eyes

Especial de Parks and recreations

Servant - 2:00

Space force - The launch

Ted lasso - The hope that kills you

Melhor edição de trilha sonora em série

O alienista - Belly of the beast

Hollywood - Hooray for Hollywood

Selena

Expresso do amanhã - Trouble comes sideways

The umbrella academy - Valhalla

Vikings - The best laid plans

Zoey e sua fantástica playlist - Pilot

Melhor edição de diálogos em série

Babylon berlin - s03e12

The flight attendant - Other people's houses

Locke & key - Crown of shadows

The mandalorian - The jedi

Agents of shield - What we're fighting for

The right stuff - Flight

Expresso do amanhã - Trouble comes sideways

The umbrella academy - The end of something

Melhor edição de foley/efeitos sonoros em série

The 100 - The final war

Hanna - The trial

Locke & key - Head games

The mandalorian - The jedi

Agents of shield - What we're fighting for

The right stuff - Flight

Expresso do amanhã - Trouble comes sideways

Melhor edição de música em série

Better call saul - Magic man

The boys - Nothing like it in the world

Bridgerton - Shock and delight

Ozark - Kevin cronin was here

O gambito da rainha - Adjournment

Raised by wolves - Pilot

Melhor edição de diálogos em séries com episódios longa duração

Better call saul - Something unforgivable

Dark - Life and death

Fargo - The pretend war

Ozark - All in

Star Trek: picard - The impossible box

The crown - Fairytale

O gambito da rainha - End game

Westworld - The mother of exiles

Melhor edição de efeitos sonoros em série com episódios de longa duração

Better call saul - Bagman

Devs - s01e03

Ozark - All in

O gambito da rainha - End game

Raised by wolves - Pilot

Star Trek: discovery - That hope is you, part 1

Star Trek: picard - Et in arcadia ego, part 2

Westworld - The mother of exiles