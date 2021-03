Acusado de assédio, rapper deixa elenco do novo 'Homem-Formiga'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O rapper e ator T.I. não estará no terceiro longa do Homem-Formiga, segundo informações do The Hollywood Reporter. O portal não confirma, porém, se a saída de T.I foi motivada pelas acusações de abuso sexual que ele enfrenta ao lado da esposa, a cantora Tiny.

Na segunda-feira (1º/3), o advogado que representa 11 supostas vítimas acusou o casal de crimes como abuso sexual, ingestão forçada de narcóticos ilegais, sequestro, cárcere privado, intimidação, agressão e assédio. O representante pede que as autoridades da Califórnia abram investigações. T.I e Tiny negam as acusações.

Nos dois filmes anteriores, Homem-Formiga (2015) e Homem-Formiga e a Vespa, o rapper interpreta Dave, amigo do super-herói protagonista, interpretado por Paul Rudd.

Como ainda não há data de lançamento para Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, ainda há a possibilidade de mudanças no script e nos personagens que estarão presentes na terceira parte da franquia da Marvel.

Caso o afastamento seja confirmado, será a segunda vez que T.I perde trabalhos por conta de acusações de assédio. No mês passado, a VH1 interrompeu o reality show T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle, que mostrava o dia a dia do casal.